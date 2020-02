Taxa destinada para a segurança pública pode ser paga junto com o IPTU

Duas medidas para oferecer ainda mais segurança aos bento-gonçalvenses foram anunciadas na Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), durante a palestra do prefeito Guilherme Pasin. O presidente do Consepro, José Carlos Zortéa, anunciou a possibilidade de implantar uma taxa espontânea de segurança, anexa ao carnê do IPTU. "Para dar continuidade a este trabalho, precisamos do apoio de toda comunidade, setor público, entidades, empresários e comunidade em geral. Comentem com seus amigos e familiares sobre a importância deste pagamento", disse.

O pagamento dos R$ 15,00 do boleto é facultativo para o contribuinte. Embora a guia esteja vinculada ao carnê de um imposto municipal, os recursos são direcionados diretamente para a conta do Consepro, com os valores sendo empregados exclusivamente para financiar a segurança. Para o cidadão que deseja contribuir, o pagamento do boleto pode ser feito até o dia 27 de março, em qualquer agência. No ano passado, a campanha rendeu quase R$ 30 mil ao órgão. O dinheiro é considerado muito importante aporte para auxiliar na manutenção do serviço.

A Fundação também assinou o termo de convênio, em parceria com a prefeitura, para a manutenção do policiamento comunitário e também a ordem de compra para dois novos veículos, um para a Brigada Militar e outro para a Polícia Civil. Ao todo, 49 agentes de segurança participam do programa, sendo 37 da Brigada Militar e 12 da Polícia Civil. Cada um deles receberá, como auxílio-alimentação, cerca de R$ 590,00, repassados pela prefeitura ao Consepro - um investimento de quase R$ 29 mil mensais. Aos órgãos policiais cabe, entre outras atribuições, disponibilizar recursos materiais e planejar e executar as ações do policiamento comunitário.