Laboratório é criado por universidade para produção de cervejas artesanais

Pioneiro no Rio Grande do Sul, o curso Técnico em Cervejaria da Universidade do Vale do Taquari (Univates) inaugurou seu Laboratório Cervejeiro, instalado no Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates). O espaço conta com equipamentos novos e modernos, que permitem aos alunos desenvolverem, a partir das aulas práticas, o aprendizado sobre o processo cervejeiro, matérias-primas, parâmetros de controle e outras atividades inerentes à profissão.

Na inauguração, o reitor, Ney José Lazzari, destacou que a Univates, por se posicionar como uma Universidade inovadora, investe em iniciativas únicas. "O nosso curso é o primeiro do Rio Grande do Sul e, pelo que sabemos, somos a única universidade com um laboratório cervejeiro, que será utilizado não só pelos estudantes, mas também para ajudar a melhorar processos, produtos e a formação de recursos humanos da área, não só no Estado, mas quem sabe em todo o Brasil", afirmou.

Já o presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM), Diego Machado, falou sobre o mercado da bebida no Rio Grande do Sul. "Temos um mercado pujante, em crescimento, mas também temos muitas cervejarias penando para crescer. Até dezembro, eu não diria que investir em cerveja seria um bom negócio. Porém tivemos uma redução importante na alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Desta forma, está sendo possível reinvestir parte dos recursos das cervejarias, gerar mais emprego e renda e estar o mercado com preços mais competitivos. Hoje eu afirmo que vale a pena ter uma cervejaria", disse ele.

Machado acrescentou que vê uma grande oportunidade de mercado no Vale do Taquari, ao contrário de outras regiões do Estado que já estão saturadas. "Estou encantando com o campus e muito feliz em ver que, quando saímos da Capital, há muitas coisas boas acontecendo no interior", finalizou.