CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 21/02/2020. Alterada em 26/02 às 03h00min Com novo aumento, preço da cesta básica no município ultrapassa os R$ 900,00

O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul divulga a variação da cesta básica e do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) correspondente ao mês de janeiro de 2020, em Caxias do Sul. No mês passado, o custo da cesta básica observado em Caxias do Sul passou para R$ 902,61.

O resultado representa uma alta de 0,83% em relação ao mês anterior, quando custava R$ 895,22. No período, observou-se que, dos 47 produtos que compõem a relação, 32 aumentaram de preço e 11 tiveram seus preços médios reduzidos.

Os cinco produtos que mais contribuíram positivamente para a variação do custo entre dezembro e janeiro foram o absorvente externo, o papel higiênico, a laranja, o detergente líquido e o creme dental. Destacaram-se, pela redução de preços a cerveja, a cebola, o leite condensado, o tomate e a farinha de trigo especial.

O Índice de Preços ao Consumidor no município teve um aumento nos preços de 0,63% no mês de janeiro de 2020, contra um aumento de 0,55% do mês anterior. Com esse resultado, a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos doze meses alcançou 5%.