Cidades inteligentes será tema de evento no segundo semestre

Nas próximas três décadas, a população mundial deve crescer em 2 bilhões de pessoas, de acordo com o relatório "Perspectivas Mundiais de População 2019", elaborado pela Organização das Nações Unidas e divulgado em julho de 2019. É nesse contexto que surgem as cidades inteligentes (smart cities). Com auxílio da tecnologia e da inteligência na gestão de recursos, as cidades inteligentes promovem o desenvolvimento das comunidades de forma cada vez mais sustentável e humana. Ao realizar o evento "Crie Smart Cities", programado para agosto, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) quer pensar formas de contribuir para o avanço de Lajeado e da região.

O evento promove, pela primeira vez, a integração dos Centros da Univates, reunindo as semanas acadêmicas para tratar de cinco temáticas relevantes para a sociedade: transformações tecnológicas, governança nas cidades, mobilidade urbana, sustentabilidade e qualidade de vida. Para isso, promoverá debates, workshops, palestras, oficinas, atividades artísticas e culturais abertos à comunidade. "O objetivo principal é ampliar a discussão e o protagonismo de estudantes e professores, tendo em vista os movimentos que estamos observando tanto aqui como em outras partes do mundo", explica o professor Leonel José de Oliveira, diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais.