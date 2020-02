CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 20/02/2020. Alterada em 21/02 às 03h00min Após aumento súbito por procura, vacina contra a febre amarela é reposta

A prefeitura de Caxias do Sul registou um aumento de 1040% nas aplicações de vacinas contra a febre amarela se comparado a fevereiro do ano passado. De 1 a 15 de fevereiro de 2019, foram 402 aplicações. Já, no mesmo período deste ano, foram 4.586 pessoas imunizadas.

Segundo a diretora da Vigilância em Saúde, Andréa Gurgel Batista Leite Dal Bó, a população intensificou a procura pela vacina após os registros da doença em humanos no estado de Santa Catarina. "Temos muitos caxienses que veraneiam em Santa Catarina ou até mesmo viajam a trabalho. Como a vacina é a única forma de prevenção, a população tem procurado se imunizar, o que vemos como positivo". Os estoque nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estão baixos. A secretaria de Saúde solicitou mais 10 mil doses, que devem chegar até sexta-feira no município.