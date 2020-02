NOVA PETRÓPOLIS Notícia da edição impressa de 19/02/2020. Alterada em 21/02 às 03h00min Cidade recebe título de referência no folclore no Brasil

A Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV), entidade ligada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), conferiu a Nova Petrópolis o título de "Cidade Internacional do Folclore". A honraria, recebida por integrantes da secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto e da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, foi concedida durante o 6º Congresso Jovem IOV Mundial, realizado em Nova Petrópolis até o domingo.

A consagração do município como cidade referência do folclore no Brasil ocorreu durante a cerimônia de entrega de menções honrosas. O secretário adjunto Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Paulo Cesar Soares, e a presidente da associação local, Lediane Werner, acompanhados de integrantes de grupos folclóricos de Nova Petrópolis, receberam a honraria do presidente da IOV Brasil, Clerton Vieira.

A cidade foi indicada em novembro de 2018 ao título por conta de sua riqueza cultural, com destaque para o Festival Internacional de Folclore. A defesa candidatura do município ocorreu em 2019, durante uma assembleia promovida pela organização em que representantes do município apresentaram documentos e pesquisas desenvolvidos sobre as manifestações culturais na cidade. "Esse título valoriza, especialmente, o comprometimento dos grupos folclóricos de Nova Petrópolis. Nosso município também foi reconhecido por uma característica singular, o trabalho em equipe. Aqui todos se unem em prol da cultura, e esse reconhecimento eleva ainda mais o nível de excelência que possuímos nesse âmbito", destaca o secretário adjunto Paulo Cesar Soares

O título conferido ao município pode inaugurar uma prática da IOV Mundial. Ainda este ano, a entidade vai deliberar sobre o projeto, proposto pela IOV Brasil, que define o regramento para a escolha de outras cidades, em diversos países, a receber a mesma honraria conferida à cidade.