Em processo de expansão, startup abre 30 novas vagas

A startup Bling, que oferece sistema de gestão empresarial completa para a micro e pequena empresa, está com 30 vagas abertas em Bento Gonçalves. São 15 para tecnologia e as demais nas áreas de marketing, comercial, customer success, RH e conteúdo. Para o diretor de Marketing e sócio do Bling, Sidney Zynger, o Bling irá ampliar a estrutura com nova sede e prevê crescimento de 70% na equipe de colaboradores até o fim de 2020. "Teremos capacidade de abrigar até 200 colaboradores com a mudança de endereço. Este novo espaço permitirá que continuemos a ampliar a equipe e nos ajudará a alcançar o objetivo de fornecer um produto e atendimento melhor para nossos clientes", destaca Sidney.