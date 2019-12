Recurso de emendas será utilizado para ações na área da saúde

Depois da definição que Taquara receberá cerca de R$ 600 mil em verbas federais, a secretaria municipal de Saúde pretende usar parte dos recursos na ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Cruz da Concórdia, localidade do interior do município. A obra, que beneficiará toda a comunidade da região e moradores de localidades próximas, deverá iniciar em janeiro do próximo ano.

Localizada às margens da ERS-020, a UBS Santa Cruz da Concórdia atualmente contabiliza uma média mensal de 800 atendimentos, oferecendo serviços de clínico geral, dentista, nutricionista uma vez por mês, atendimentos de enfermagem, coleta de exames de pré câncer e realização de curativos. A obra envolverá a reforma do imóvel atualmente utilizado para atender a comunidade de Santa Cruz da Concórdia e moradores de Linha São João, Linha Gonzaga, Entrepelado, Passo dos Ferreiros e Passo do Mundo Novo, além da demolição e reconstrução da estrutura atrás do prédio, bastante antiga e com partes de madeira.

O projeto, elaborado pela prefeitura, engloba um novo prédio com três consultórios, salas do dentista, de exames, ambulatório, depósito, cozinha, banheiro e recepção. De acordo com o secretário de Captação de Recursos, Paulo Möller, os recursos já estão disponíveis para serem usados e serão destinado para a área da saúde. "Além de utilizarmos parte dos recursos na compra de medicamentos, também pretendemos usar a maior parte do valor nesta obra tão importante e aguardada pelos moradores", comemora Paulo.