Prefeitura busca recursos para construir sistema de esgoto

O prefeito de Tio Hugo, Gilso Paz, participou do ato de entrega do projeto técnico de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município. A audiência foi realizada na Fundação Nacional de Saúde ( Funasa), em Porto Alegre. O projeto consiste na elaboração de diagnóstico, estudos de concepção e viabilidade, projetos básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para sistema de esgotamento sanitário - SES. O prefeito Gilso Paz explica que a partir da conclusão deste documento, o próximo passo será garantir os recursos para executar a primeira parte do projeto para implementação de esgotamento sanitário no município. "Saneamento básico é questão de saúde pública e temos a consciência que devemos tratar esse assunto com muita importância", enfatizou. Tio Hugo já iniciou a busca por recursos junto a Funasa para execução do projeto. A expectativa é que em 2020 sejam designados investimentos federais para saneamento básico que poderão contemplar o município.