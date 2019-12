Executivo comemora resultado de ações ambientais na cidade

Desde que foi lançado o programa Ambienta Candelária, em que uma de suas etapas é a coleta seletiva de lixo, o município tem feito seu papel na separação do lixo. Neste ano, foi destinado um volume de mais de 2.700 toneladas ao aterro sanitário, gerando uma despesa de R$ 288 mil, mais R$ 900 mil em coleta e transporte dos resíduos orgânicos e rejeito.

O prefeito Paulo Butzge comentou que é um volume expressivo de reciclável, mas considerando a análise gravimétrica feita na elaboração do Plano Municipal de saneamento Básico, que apontou que 45% do nosso lixo é reciclável, ainda há um plano a ser cumprido. " Temos ainda uma grande quantia de material que pode gerar emprego, renda aos cooperados e catadores e economia aos cofres públicos, parabenizo a todos envolvidos e conclamo a população a continuar a separar o lixo e dar destino correto aos resíduos produzidos" concluiu.

Para o diretor de Meio Ambiente Albino Gewehr, as práticas de compostagem pode reduzir o volume de resíduos. "Muitas famílias já adotaram esta pratica e não colocam mais cascas de frutas, folhas e material orgânico para ser coletado, e sim, produzem adubo de alta qualidade em seus pátios e apartamentos, que servem para jardins, pomares e hortas" salientou o diretor.

No próximo ano, serão desenvolvidas atividades de divulgação da prática da compostagem, e será instaurado o Prêmio de Educação Ambiental para instituições e entidades que as desenvolvem em escolas, bairros e grupos organizados de todo município. As regras e critérios da premiação serão anunciadas em março e tem o intuito de estimular ainda mais a sustentabilidade no município.