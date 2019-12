CAXIAS DO SUL Notcia da edio impressa de 18/12/2019. Alterada em 18/12 s 03h00min Caxienses devem gastar cerca de R$ 485,00 com presentes de Natal

Com a aproximao do Natal, a Cmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul elaborou auma pesquisa de inteno de comprados consumidores caxienses para a data.Como uma das melhores oportunidades para o comrcio e com expectativa para o melhor Natal dos ltimos cinco anos, a pesquisa mostrou que 46% dos entrevistados pretende ir s compras na data, com um ticket mdio de R$ 485,73, valor 24% superior ao apresentado em 2018.

Um dos principais incentivos s compras a ornamentao nas lojas e na cidade. "Decorao, boas condies de pagamento e um atendimento personalizado fazem toda a diferena na hora da compra, porque traz o Esprito Natalino e acaba incentivando a compra para mais familiares e amigos", explica o presidente da CDL, Renato Corso.

Nos segmentos mais procurados para a data, roupas e acessrios aparecem como a opo preferida para 27,3%. Os brinquedos aparecem em segundo lugar na predileo dos consumidores, com 23,7%. Os principais presenteados so filhos e enteados (24%), companheiros(as) (23,5%), pais/mes (15,7%) e sobrinhos e afilhados (9,6%). Para 7,5% dos entrevistados, alguns presentes tambm sero direcionados doao.

Para a compra, o dinheiro ainda o principal meio de pagamento, opo escolhida por 57,5% dos participantes da pesquisa. Entre os compradores que tm inteno de parcelar, as principais opes variam entre 2 (23%), 3 (25,7%), 5 (20,%) e 6 ou mais parcelas (23%). As opes de parcelamento so procuradas, em especial, para presentes mais caros, como eletrnicos e jias. Apesar das ofertas online, a preferncia ainda para o comrcio local - 49,3% dos entrevistados buscam comprar em lojas no Centro da cidade, e 27,1% ir buscar os presentes nos shoppings.