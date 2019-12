Executivo cria programa voltado para material escolar

O prefeito de So Leopoldo, Ary Vanazzi sancionou a lei que dispe sobre a criao do Programa de Material Escolar. A lei versa sobre ofornecimento de material para os alunos no incio do ano letivo para as escolas do ncleo prioritrio. A sano ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental General Mrio Fonseca que a partir de 2020 far parte das escolas prioritrias e, tambm, ter 100 vagas para o Programa Mais Educa So Leo.

O prefeito falou sobre a dificuldade de manter polticas pblicas para diversas reas com o descaso recorrente do governo federal. "H trs anos, tomamos uma deciso poltica muito importante na cidade que era dar condies para que nossas escolas funcionem. Apesar de termos uma situao muito delicada na educao, ns criamos novos programas e buscamos ofertar uma educao de qualidade para os alunos, e isso se reflete, agora, no material escolar", salientou Vanazzi.

O titular da Smed, Ricardo da Luz, reforou o ano de dificuldades que o setor da Educao passou, mas relembrou o papel da prefeitura na garantia de direitos dos estudantes e professores. "Em 2019, a escola Mrio Fonseca teve um investimento de mais de R$ 249 mil, desde a compra de utenslios at a obras de manutenes. Ns fizemos esses investimentos, pois, acima de tudo, acreditamos que o futuro e o presente s iro ser construdos seos alunos tiverem educao de qualidade", disse Ricardo.

O secretrio de Desenvolvimento Econmico, Turstico e Tecnolgico, Rafael Souza, falou sobre a organizao de uma Feira de Material Escolar. Ela ser organizada pela prefeitura e ocorrer em fevereiro. A ideia reunir fabricantes e distribuidores de materiais escolares para que sejam vendidos com um valor mais barato.