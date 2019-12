Três escolas da rede pública inauguram salas voltadas para à inovação

Alunos de mais três escolas da rede municipal de Educação já contam com Salas de Inovação, espaços pensados para que professores e alunos trabalhem os conteúdos de uma forma mais interativa, aproveitando as ferramentas digitais. O prefeito Leonardo Pascoal, que também ocupa o cargo de secretário municipal interino da Educação, foi às instituições fazer a entrega simbólica dos locais.

O roteiro começou na Escola João XXIII, no bairro Três Portos, onde a estrutura foi montada junto à biblioteca, formando um espaço que alia o digital com o analógico. "É uma alegria muito grandes estarmos aqui entregando essa Sala de Inovação. Este espaço, que é uma conquista da comunidade, ficou muito bonito e agradável", afirmou o prefeito/secretário. "Isso é dinheiro público que retorna em forma de investimento para a sociedade", destacou. As escolas Edwiges Fogaça e Paulo Freire também foram contempladas. Na sexta, a escola Érico Veríssimo fará a inauguração do seu espaço.

A Sala de Inovação foi pensada com a proposta de ser um local dinâmico e moderno. O local é equipado com Chromebooks, pequenos laptops com acesso à plataforma Google for Education voltados para uso em sala de aula, adquiridos após parceria entre a prefeitura de Esteio e a Google, que permitem a utilização de recursos multimídia no ensino. Além disso, é neste espaço que os alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental terão aulas de automação, nas quais utilizarão os kits de robótica entregues pela prefeitura no final de março.

Para o uso dos recursos, foi investido em internet, adaptação elétrica e inclusão de luminárias potentes para melhorar a iluminação do espaço. O setor é inspirado em ambientes internos de empresas de tecnologia do Vale do Silício, nos Estados Unidos.