ESTRELA Notícia da edição impressa de 18/12/2019. Alterada em 18/12 às 03h00min Nova área no Horto Municipal será usada para ações de educação ambiental

O município de Estrela passa a contar com um local adequado e planejado para atividades de educação ambiental. Foi inaugurado nesta terça-feira o Espaço de Educação Ambiental e Produção de Mudas, localizado no Horto Florestal, na localidade de Santa Rita.

O prédio possui 88 metros quadrados, com área de convivência para a realização das ações. Com isto, o município qualifica a estrutura do Horto Florestal, que produz mudas utilizadas na arborização urbana, em compensação ambiental, reposição florestal obrigatória e para a distribuição à comunidade em geral. Após ocorreu o descerramento de uma placa alusiva, alunos de uma escola municipal fizeram o plantio de uma árvore, simbolizando início das atividades.

O horto, onde se localizado o espaço, possui 7,8 hectares e abriga exemplares arbóreos nativos existentes na região, além de um viveiro com mil metros quadrados, com sombrite e irrigação automatizada, propicia as condições necessárias para o desenvolvimento das mudas.