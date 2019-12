TEUTÔNIA Notícia da edição impressa de 18/12/2019. Alterada em 20/12 às 03h00min Município tem o segundo maior PIB do Vale do Taquari

Teutônia já é a segunda maior economia do Vale do Taquari. E, agora, o município também tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) da região, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números, que tem como referência os valores de 2017, mostram que Teutônia passou Estrela e, pela primeira vez, tem a segunda maior soma de bens e serviços produzidos naquele período na região.

O prefeito, Jonatan Brönstrup, comemora o índice histórico e salienta que o resultado é fruto de uma soma de ações que aliam o fomento ao comércio e à indústria, e os esforços na geração de emprego e renda. "É a demonstração da força, da pujança e a liderança que Teutônia representa para nossa região, o que é possível graças aos empreendedores que acreditam no nosso município", pontua.

O chefe do Executivo ainda ressalta que a prefeitura tem trabalhado constantemente para fomentar a expansão econômica do município, incentivando os empreendedores e dando condições para a geração de emprego e renda. "Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para acelerar o crescimento. Uma das ações que pode elevar ainda mais este índice é o projeto da liberdade econômica, que é um marco significativo para fomentar o empreendedorismo no nosso município", afirma.

O PIB de Teutônia passou de R$ 1.182 bilhão em 2016 para R$ 1.289 bilhão em 2017, uma variação de 9,09% - quarta maior alta do PIB no Vale do Taquari. Teutônia fica atrás somente de Lajeado, que registrou um PIB de R$ 3.662 bilhões em 2017. Segundo levantamento feito pela agência do IBGE no Vale do Taquari, com sede em Lajeado, a soma dos três maiores PIBs da região - Lajeado, Teutônia e Estrela, que juntos somam aproximadamente R$ 6,2 bilhões - praticamente se equivale à soma do PIB dos demais 33 municípios da região, que chega a R$ 6,5 bilhões.