Prefeitura estende horário de posto de saúde até às 22h

Desde o início desta semana, o Posto de Saúde Central de Butiá passou a atender em horário estendido. O local agora irá funcionar até às 22h diariamente. A expectativa da prefeitura é de atender 200 pacientes por semana com essa medida, fora a demanda que já era suprida no horário normal.

A iniciativa da secretaria municipal de Saúde vai ao encontro da realidade de outras cidades do Rio Grande do Sul que adotaram o modelo, proporcionando que o cidadão tenha acesso aos serviços das Unidades Básicas de Saúde (UBS), sem isso afetar sua rotina. Além disso, o programa "Saúde Noite e Dia" pretende desafogar a demanda do Hospital de Butiá, que sofre com seguidas superlotações. Para a execução, o município não terá custos adicionais, pois a SMS se reorganizou e ampliará o serviço com profissionais que já atuam na rede.

De acordo com o secretário de Saúde, Paulo Almeida, o atendimento de emergências seguem, exclusivamente, no Hospital Municipal. "Aquele paciente, que hoje precisa ir até o hospital para fazer um curativo ou consultar com um clinico, por exemplo, terá tudo isso disponível aqui no Posto Central até às 22h. Queremos trabalhar ainda mais a saúde básica e a prevenção", explicou Almeida.

O prefeito de Butiá, Daniel Almeida, considerou o momento histórico para a cidade e agradeceu o empenho de toda a gestão. "Quando nós temos pessoas comprometidas, os resultados são esses. Estamos entregando mais uma ação que impactará diretamente na vida dos butiaenses que procuram o atendimento da secretaria de Saúde", afirmou o líder do Executivo.