Prefeitura abre licitação para conceder novas permissões de táxis na cidade

A prefeitura de Feliz abriu licitação para seleção de pessoas físicas para firmar Termo de Permissão para Exploração de Serviço de táxi no município. Os documentos necessários para participar do certame, que podem ser consultados através do site da prefeitura, serão recebidos no dia 8 de janeiro.

Serão concedidos 10 pontos, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com o previsto em lei. A licença vigorará pelo prazo de vinte anos, contados da data da assinatura do termo entre o permissionário e a prefeitura.

Os veículos destinados ao serviço público de táxi deverão, obrigatoriamente, atender a pré-requisitos, como por exemplo, ter quatro portas, cor branca, ar-condicionado, ser de fabricação não superior a cinco anos, entre outros. Os requisitos atendem a condições mínimas de conservação e conforto, segurança e outras características estipuladas em edital.