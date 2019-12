Viaduto da ERS-040 com a ERS-118 será liberado nesta quarta

Começa a funcionar parcialmente nesta quarta-feira a principal obra viária em construção em Viamão. O viaduto da rodovia ERS-040 com a ERS-118 terá duas pistas abertas para circulação de veículos.

De acordo com o prefeito, André Pacheco, a intervenção busca desafogar o trânsito na região, principalmente na temporada de verão, quando aumenta, consideravelmente, a circulação de veículos. Esta é a primeira via elevada da cidade. "Sabemos que a obra gerou transtornos ao longo do ano, mas, com certeza, o resultado final beneficia diretamente os moradores de Viamão, da Região Metropolitana e os veranistas", completou o prefeito.

A obra, realizada pela EGR, junto ao entroncamento com a RS-118, tem investimento de cerca de R$ 20 milhões, e objetiva solucionar o ponto de conflito entre as duas rodovias. A ERS-040 possui pista simples no trecho, porém, o viaduto está sendo construído já em pista dupla, prevendo a duplicação da rodovia, até janeiro, entre a construção da elevada e o acesso ao Centro da cidade. A estrada é o principal acesso para algumas praias do Litoral Norte, como Cidreira e Pinhal e terá um aumento de fluxo a partir deste final de semana, em função das festas de fim de ano e do início do veraneio. O trecho onde foi construído o viaduto era conhecido pelos recorrentes congestionamentos e acidentes.

O viaduto terá duas quatro pistas - duas em direção às praias e duas em direção à Capital. A liberação de uma pista para cada sentido atende à demanda de fluxo da via. Os demais serviços serão complementados após a liberação da passagem por cima da estrutura. A EGR informou que os longos períodos de chuva - em outubro, 15 dias de chuva, e, em novembro, somente nos primeiros 11 dias, seis foram de chuva, somando 21 dias de chuva em um total de 40 - tiveram impacto na execução. A entrega dos demais trechos