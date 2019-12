Evento natalino é aberto e terá programação até 5 de janeiro

A magia natalina chegou a Pelotas oficialmente nesta semana com a chegada do Papai Noel à Praça Coronel Pedro Osório. Milhares de pessoas se reuniram para esperar o Bom Velhinho, confraternizar entre as famílias e se deixarem cativar com o encanto que só a época do Natal traz aos corações. A sétima edição do Pelotas Doce Natal - projeto da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) em parceria com a prefeitura - pode ser prestigiada por pelotenses e turistas até dia 5 de janeiro.

Águas dançantes, músicas temáticas, presépio e a tradicional árvore de 15 metros colaboraram para deixar o ambiente ainda mais propício à chegada do bom velhinho, aguardado por centenas de crianças com suas cartinhas e mensagens, especialmente, endereçadas ao Noel. A prefeita Paula Mascarenhas entregou a ele a chave da cidade, um símbolo para confirmar que as boas energias natalinas é que ditarão o clima na cidade, nos próximos dias. "Estamos muito felizes com mais esta festa, que é um esforço de vários parceiros para trazer alegria ao Natal. Meu pedido para o Papai Noel é que iniciemos o próximo ano com muita força e alegria, e que esta energia nos contagie e guie em todos os meses de 2020", declarou a prefeita.

Entre os milhares que passaram pela praça, o pequeno Victor, de 4 anos, que estava ansioso para entregar, em mãos sua cartinha ao convidado ilustre da noite. Ele, a mãe Jessica Oliveira e os avós buscaram o melhor lugar para ver de perto o espetáculo natalino, que contou com esquetes de teatro musical. "Desde que o Victor nasceu, trago ele para ver as luzes, as águas dançantes e ele adora demais. Acho muito importante incentivarmos esse encanto pelo Natal, que é uma oportunidade para fortalecermos sentimentos bons, como amor, fraternidade e compaixão", disse Jessica.

O conselheiro-gestor da CDL, Enio Lopes, enfatizou que a parceria com a prefeitura vem consolidando o evento em espaços públicos, promovendo lazer, diversão e entretenimento. "O Pelotas Doce Natal já entrou para o calendário de eventos da região", garantiu Lopes. Até o dia 5 de janeiro, a praça seguirá com a iluminação e decoração natalina, bem como com o show das águas dançantes.

A visitação ao Papai Noel, que ficará na casa do lago da praça, estará disponível das 19h às 23h, até 25 de dezembro. Esta é a data-limite também para assistir aos espetáculos culturais, a partir das 21h, no palco montado na Coronel Pedro Osório. Esquetes com teatro musical também integram a programação do Pelotas Doce Natal, a partir das 19h.