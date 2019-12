Prefeitura amplia programa para estimular emprego e renda

A prefeitura de Flores da Cunha ampliou o Programa Estimulador de Emprego e Renda. Com as medidas, o município pretende melhorar os incentivos para os empreendimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviços, novos, e para os já instalados que venham a ser ampliados. Entre os benefícios que podem ser gerados estão o subsídio de até 100% das horas de serviços de máquinas e de brita; do custo dos materiais para pavimentação de acessos, pátios e entornos de empreendimentos; além do custo dos materiais para execução dos projetos de drenagem. Também em relação às mudanças, de março de 2017, foi alterado o valor máximo do subsídio por empreendimento, passando de R$ 275 mil para R$ 300 mil. A liberação dos recursos vão seguir alguns critérios, entre eles o retorno do ICMS, número de empregos, e o valor adicionado do empreendimento.