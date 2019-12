Evento de Natal ocorre no Parque Jorge Kuhn neste fim de semana

A prefeitura de Picada Caf apresenta para a comunidade e os visitantes a stima edio do Natal no Parque, que ocorre neste final de semana, no Parque Jorge Kuhn. Toda a programao ser oferecida de forma gratuita e a ideia oferecer uma diversidade de atraes para celebrar a data.

A programao comea dia 21 com o Papai Noel circulando pelos bairros distribuindo balas. Ao final da tarde, a partir das 16h30, a programao se volta toda para o parque. Comea com o espetculo "Oz", da Ballerin Cia de Dana. Dirigido por Fernanda de Christo, a escola faz uma releitura do famoso clssico da literatura e do cinema. Na sequncia, a Orquestra de Sopros de Picada Caf faz um concerto de Natal com clssicos. Em seguida, j anoitecendo, s 19h30, acontece a procisso luminosa. Ela parte da Igreja Nossa Senhora do Perptuo Socorro e segue at o parque para, em seguida, receber o Papai Noel.

E no domingo, dia 22, ainda mais prximos do Natal, acontece ao final do dia a apresentao da Caxias Ensemble Orchestra com a participao de Herta Klein contando histrias de Natal. Uma linda mensagem de Natal se espalhar pelo parque, s 18h. E logo depois, s 19h, acontece o sorteio da promoo da Associao Comercial, Industrial e de Servios de Picada Caf de final de ano, que ir premiar consumidores que fizeram compras em estabelecimento do municpio.