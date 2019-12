Empresa fará cadastramento imobiliário próximos de localidades rurais

A secretaria da Fazenda de Ivoti informa que, a partir de janeiro, uma empresa vai começar o cadastramento imobiliário dos núcleos urbanos junto às localidades rurais. Segundo a titular da pasta, Kelly Braun, o roteiro de trabalho será executado nesta ordem: Nova Vila, Picada Feijão, 48 Alta e Colônia Japonesa. "O município não tem o cadastro destas propriedades, por isso, será necessário entrar e conversar com os moradores para realizar um cadastro efetivo", informa a titular da pasta. A empresa é responsável pela atualização do cadastro imobiliário na zona urbana e vem percorrendo os bairros desde agosto, prosseguindo ao longo do primeiro semestre de 2020. "O cadastramento ajuda a levantar a realidade da comunidade local, auxiliando na tomada de decisões sobre a infraestrutura e outras necessidades específicas da localidade", completa Kelly Braun.