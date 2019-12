Doze novas empresas irão se instalar em área do distrito industrial

A prefeitura de Paraí inaugurou o novo Distrito Industrial V. No local, nove empresas serão instaladas e devem começar as edificações já no próximo ano. Na ocasião, estiveram presentes autoridades municipais, representantes da comunidade paraiense e os 12 empresários que assinaram contratos com o município para a doação com encargos dos terrenos nos distritos industrias V, IV e na comunidade Santa Anjo.

Conforme o contrato, as empresas devem dar início às suas atividades dentro do prazo máximo de até dois anos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Desporto de Paraí, Silvio Zolet, os pedidos foram na analisados e aprovados pelo Conselho. "Os pedidos desses empresários chegaram até a prefeitura e desde o início buscamos alternativas para atender. Serão mais 12 empresas que vão investir em Paraí, algumas que já estavam aqui em situação de aluguel e em locais que impediam o seu crescimento", afirmou o secretário.

O prefeito Gilberto Zanotto lembrou que o crescimento do setor industrial gera a arrecadação de mais recursos para o município, o que vai ampliar a disponibilidade de recursos para que a realização de novos investimentos. "Nosso objetivo sempre foi ampliar e fortalecer o nosso empresário. Novas empresas já se instalaram em Paraí e estão gerando novas vagas de emprego e, outras devem chegar nos próximos meses. Hoje, firmamos o auxílio com mais 12 empresários de Paraí e de fora, que seguem acreditando no potencial do nosso município", comemorou o prefeito.

Zanotto ainda lembrou que a vinda de novas empresas e a ampliação daquelas que já atuam em Paraí ampliam a disponibilidade de vagas de trabalho. "Muito nos orgulha ver aquela pessoa que nos procurou no início buscando ajuda, hoje com o seu próprio emprego. Podendo trabalhar, a pessoa tem condições de se manter de uma maneira digna e de comprar as coisas que precisa, favorecendo também o nosso comércio local", finalizou o prefeito.