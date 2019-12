Hidráulica do Daeb recebe concerto de Natal

Nesta terça-feira, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) realiza o evento Concertos Daeb Encantos de Natal. As apresentações acontecem na Hidráulica de Bagé, a partir das 20h30. Uma das atrações da noite é a Orquestra Jovem do Pampa. O evento também contará com a apresentação do Coral das Moças de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Além dos espetáculos musicais, serão lidos poemas, interpretados pelo ator e diretor de teatro Gladimir Aguzzi. A revitalizada da hidráulica ganhou vários atrativos para a noite do evento. Uma fonte iluminada foi ativada nos jardins históricos. Além disso, o local recebeu luzes especiais e uma árvore de natal. "Um dos nossos objetivos é levar este grande espetáculo para o bairro, pois às vezes a comunidade não pode se deslocar até o Centro", afirma Graciano Pereira, diretor do Daeb. A entrada no evento é gratuita. O público deve apenas levar cadeiras para assistir as apresentações.