IPTU 2020 terá reajuste de 5,11% aos contribuintes

O prefeito Eduardo Bonotto assinou o decreto atualizando os valores venais que servirão de parâmetro para o recolhimento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) em 2020. A iniciativa é adotada com base no que prevê a lei do Código de Posturas. É estabelecido que, anualmente, deve ser atualizada a Planta de Valores Genéricos do município. Os valores unitários do metro quadrado, de terreno e edificações, terão reajuste de 5,11%, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) dos últimos 12 meses.

O IPTU incidente sobre os terrenos urbanos obedecerá valores venais atribuídos de acordo com a localização de cada imóvel. Na chamada Zona Especial o valor por metro quadrado é de R$ 71,64. Já na chamada 1ª Zona o valor está fixado em R$ 49,52 - na 2ª Zona será de R$ 27,16, na 3ª, R$ 19,61 e na 4ª Zona urbana ficará em R$ 9,81.

O secretário municipal da Fazenda, Nilton Koltermann, ressalta que após o decreto sairá ato formalizando o calendário de quitação do IPTU no próximo ano. Simultaneamente com o imposto, será recolhida também a Taxa de Coleta de Lixo. Já está definido que a quitação dos dois tributos começará em 10 de março. Nos pagamentos à vista, o IPTU terá desconto de 15% e a taxa de lixo, de 10%. Há, também, a possibilidade de parcelamento em dez vezes, com vencimento no dia 10 de cada mês ou primeiro dia útil subsequente.

A previsão é que cerca de 18 mil carnês de IPTU sejam emitidos para o exercício do próximo ano. A administração municipal já adota providências para definir a empresa que será a responsável pela confecção dos carnês. Neste ano, a entrega foi feita pelos Correios.