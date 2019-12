CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 17/12/2019. Alterada em 18/12 às 03h00min Lideranças e entidades criam associação, e município deve ter centro voltado para inovação no ano que vem

Um movimento articulado pela comunidade de Caxias do Sul, que vem mobilizando um grupo de empresários, lideranças e entidades desde o início de 2019, fez nascer a Associação de Inovação e Tecnologia - Habit. A formalização da fundação com a aprovação do estatuto por unanimidade aconteceu no início deste mês, em assembleia geral realizada nas dependências da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC).

A associação conta com 33 fundadores, incluindo 26 pessoas físicas e sete jurídicas. Na assembleia foi eleita por aclamação a chapa única que assumirá a gestão de 2019/2021, que terá Juremir Milani na presidência. O propósito da associação é aglutinar forças para conectar pessoas e organizações no fomento da inovação e de ações empreendedoras, visando desenvolvimento, negócios e qualidade de vida para Caxias do Sul e a região. O Trino Polo - Polo de TI da Serra Gaúcha atuará na governança e curadoria tecnológica.

A principal articulação do movimento é criar o Habit, um centro de inovação em Caxias do Sul - nos moldes da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), com sede em Florianópolis - e replicar o modelo em outros municípios da Serra Gaúcha, fomentando o ecossistema de inovação da região. O Habit promoverá inovação com a realização de workshops, mentorias, labs, startups, consultorias e eventos, entre outras iniciativas. A previsão é que o centro saia do papel no início do segundo semestre de 2020. Neste momento, está sendo definido o local, que comportará praça de alimentação, salas para locação, coworking, linklab e uma arena para realização de eventos.