Permissionários começam a receber licenças para operar quiosques na areia

As secretarias de Meio Ambiente e Indústria e Comércio de Tramandaí realizaram a preparação e o treinamento dos quiosqueiros que irão atuar na faixa de areia na beira-mar neste verão. O curso, ministrado pelo secretário e biólogo Fernando Campani, teve como enfoque o cuidado com a questão do lixo e do manejo dos resíduos na beira da praia.

"Procuramos explicar neste encontro o que são áreas ambientais sensíveis, os impactos ambientais e sanitários e também ajustar procedimentos para o uso sustentável da faixa de areia", explicou o secretário Campani. As licenças ambientais para todos que participaram do treinamento começarão a ser emitidas na segunda-feira, e a tendência é de que todos os quiosqueiros estejam aptos para atuarem nos próximos dias.