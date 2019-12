Município permite a instalação de parklets nas ruas

A Câmara de Novo Hamburgo voltou a aprovar, em sessão extraordinária, projeto de lei que regulamenta a implantação de parklets em Novo Hamburgo. A ideia é democratizar e humanizar a cidade a partir da ampliação da oferta de espaços públicos de lazer. Instaladas em áreas contíguas às calçadas, semelhantes a decks e equipadas com bancos e outros elementos que estimulem a convivência, serão mantidas por pessoas físicas ou jurídicas mediante termo de cooperação, mas deverão ser acessíveis a todos os cidadãos. A proposta, aprovada por unanimidade, retorna agora ao Executivo para ser publicada como lei.

Os parklets serão instalados em locais autorizados pela prefeitura após análise de pedido de viabilidade protocolado pela parte interessada e levando em consideração o correspondente impacto local. As plataformas não poderão suprimir vagas especiais de estacionamento e deverão estar distantes pelo menos sete metros do alinhamento do terreno de esquina.

Os espaços poderão seguir modelo sugerido pelo município ou receber projeto exclusivo, que deverá passar por processo de aprovação. As extensões não poderão ocupar mais de dois metros de largura, de forma a permitir o trânsito de automóveis na pista de rolamento, nem extrapolar 4,5 metros de comprimento. Com acesso pelo passeio público, o parklet deverá ter proteção na parte voltada para a via com altura de 90 centímetros.

Os termos de cooperação de uso terão prazo máximo de quatro anos, podendo ser prorrogados por igual período caso não haja outros interessados na mesma área. A responsabilidade pela conservação e pela cobertura dos custos é exclusiva do mantenedor.