Em parceria com empresas locais, Maria Fumaça é reformada

A prefeitura de Carlos Barbosa, em parceria com as empresas Giordani Turismo e Tramontina, entregaram o novo monumento turístico do município. A solenidade oficial de inauguração da Maria Fumaça contou com a presença de autoridades, comunidade barbosense e imprensa.

Em junho de 2018, quando o município recebeu o ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) autorizando a cessão de direito de uso, a prefeitura passou a estudar a viabilização do restauro da locomotiva. Em pouco tempo o estudo virou realidade, com o auxílio das empresas que se engajaram no projeto que culminou na entrega da locomotiva Krauss 207, que era usada para chegar até a cidade, completamente original.

Durante a solenidade, a diretora executiva da Giordani Turismo, Andréia Zucchi, falou que ao entregar este trem que carrega muita história estava celebrando a história do município e a parceria com o Poder Público. Já o presidente do Conselho do Grupo Tramontina, Clóvis Tramontina, destacou que a Maria Fumaça tem uma importância muito grande para a cidade e região. "Quando meu avô saiu de Santa Bárbara para vir até aqui, ele veio por uma razão muito simples, porque tinha o trem", salientou. Clóvis explanou que o trem traz legitimidade à cidade, assim como prêmios recentes que a cidade conquistou que atestam a qualidade de vida dos cidadãos.