Campanha é criada para estimular contribuições ao Hospital Geral

Com o equivalente a R$ 1,00 por dia, a comunidade de Caxias do Sul e região pode contribuir com a manutenção do Hospital Geral (HG) e, em contrapartida, ter acesso a serviços de saúde e consultas médicas com valores reduzidos. Este é o modelo de funcionamento da "Sou HG de Coração", iniciativa de obtenção de recursos para a ampliação da receita do HG, visando às operações de custeio, lançada pela Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), mantenedora do hospital.

No evento de lançamento, o diretor-executivo do hospital, Sandro Junqueira, destacou que a iniciativa se inspira nas origens do hospital, inaugurado em 1998, constituído por iniciativa comunitária. "Em 21 anos e atendendo 100% SUS, o HG cresceu e tornou-se, nesse tempo, um dos quatro entre os 220 hospitais filantrópicos gaúchos a conquistar a Acreditação Hospitalar Nível III, o nível máximo entre os estabelecimentos de saúde no país, e referência em atendimento de qualidade e humanizado para uma população somada de 1,2 milhão de habitantes", ressaltou.

Contudo, os repasses governamentais para subsídio do Sistema Único de Saúde ficam historicamente abaixo das despesas, o que tem gerado déficits anuais. Entre os constantes esforços em busca de verbas, surgiu a proposta de arrecadação comunitária. "Temos que encontrar alternativas em nossa matriz de financiamento para continuarmos atendendo, mas não dependendo tanto do poder público. E o projeto que lançamos é um grande passo nesse sentido", definiu, adiantando que outras ações com a mesma finalidade devem ser lançados em 2020.

O presidente da FUCS, José Quadros dos Santos, ressaltou que a busca de diversificação de receitas é uma estratégia de gestão. "Quando assumi a presidência, fiz um desafio aos executivos de ampliar a forma de sustentabilidade das mantidas, e eles estão dando resposta. Essa campanha é uma delas", ressaltou.

O "Sou HG de Coração" permite a adesão de pessoas físicas ou jurídicas, e consiste na doação fixa de R$ 30,00 ao mês ao hospital, por débito em conta ou através de depósito bancário. Para participar, o interessado pode se cadastrar pelo site www.souhg.com.br ou, pesswoalmente, na Central de Atendimento junto ao Serviço de Radioterapia do HG (rua Prof. Antônio Vignoli, 255), recebendo um cartão nominal como doador. A iniciativa pretende arrecadar valores que ajudem a manter a instituição em 2020.