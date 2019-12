Novo posto de saúde é entregue à comunidade

O prefeito de Restinga Seca, Paulo Ricardo Salerno, realizou a entrega do posto de saúde Genézio Carvalho, na Comunidade de São Miguel Velho. A unidade faz parte da Estratégia da Saúde Familiar (ESF) Rural. Antes, a unidade que atendia os moradores do local encontrava-se junto ao Salão Comunitário, dividindo espaço com eventos ali realizados. A construção do novo Posto de Saúde foi realizada através da emenda parlamentar com contrapartida do município, totalizando R$ 410 mil. Para o prefeito, o posto representa mais uma conquista para a comunidade. A secretária de Saúde, Jocelaine Brauner, agradeceu todo o apoio da equipe do Poder Público, do ESF Rural e da Comunidade para a construção desse sonho. Hoje, são atendidas 219 famílias em São Miguel Velho pelo ESF Rural, sendo destas 150 famílias quilombolas.