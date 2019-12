Município estrutura plano para fomentar turismo na cidade e na região

A apresentação da minuta do Plano Municipal do Turismo do Rio Grande a empresários dessa área no município e, também, ao setor em São José do Norte ocorreu no Salão Nobre da prefeitura de Rio Grande. O evento teve como objetivo promover a integração do empresariado local, com a formação de uma rede de cooperação para o fortalecimento de ações de turismo na região.

O secretário da pasta de Desenvolvimento, Inovação e Turismo em Rio Grande, Cláudio Dutra, ao apresentar a minuta do plano, reforçou que o texto não estava finalizado pois a aprovação só vai ser realizada pelo Conselho de Turismo do município. Ele tem expectativa de que essa discussão ocorra já no começo de 2020. Diversas empresas do trade turístico de Rio Grande e São José do Norte tiveram, ainda, a oportunidade de apresentar suas atividades durante o Encontro Empresarial do Turismo, realizado no mesmo local.

O prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer comentou que a história do município envolve o turismo de negócios e os mais variados polos, porém, eles precisam estar articulados. Para o prefeito, "há um grande interesse em fortalecer o turismo não só nos dois municípios, mas em todos que estão na costa litorânea. "Há muito o que pode e deve ser contado pelo nosso litoral, nossas águas, fauna e flora e pela história que nos une", manifestou Alexandre.

Já a prefeita de São José do Norte, Fabiane Zogbi, disse que a ideia de turismo deve ser preparada, desde cedo, com as gerações futuras gerações e isso está sendo feito na sua administração. Citou que o município vizinho a Rio Grande busca parcerias com todos os outros em sua volta. "Buscamos integração, pois uma prefeitura ajudando a outra potencializa a capacidade de divulgação do turismo na região", frisou.

Sobre a minuta do Plano Municipal do Rio Grande, o secretário Dutra falou que a ideia é ampliar a discussão, pois a proposta é da cidade e não apenas do governo. "É necessário que toda a sociedade conheça e absorva o Plano como seu", afirmou Dutra. "Isso é um grande avanço para o setor. Além disso, fortalecemos a nossa parceria turística com São José do Norte e vamos ampliar o turismo, criando um novo roteiro turístico, via BR-101", antecipou o secretário.