MINAS DO LEO Notcia da edio impressa de 16/12/2019. Alterada em 17/12 s 03h00min Prefeitura divulga cronograma de pagamento do IPTU

A prefeitura de Minas do Leão fixou as datas e formas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2020. Todos os imóveis localizados na área urbana do município devem pagar o imposto. Os carnês já estão sendo entregues nas residências e comércio. Os pagamentos em parcela única feitos até 31 de janeiro receberão 25% de desconto. Até 28 de fevereiro, também em uma única parcela, o benefício será de 15%. Até o final de março, a quitação poderá ser feita em cota única, sem qualquer acréscimo. O IPTU também pode ser pago de maneira parcelada através de carnê fornecido pelo setor de Tributos da secretaria de Finanças. O contribuinte pode solicitar o parcelamento, desde que a última parte seja quitada até dezembro de 2020 e que o valor mensal não seja inferior a R$ 15,00.