Ponte sobre o arroio Feijó será duplicada

O prefeito de Alvorada José Arno do Amaral, e o de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, firmaram acordo de cooperação para duplicação da ponte que liga a rua Eduardo Nadruz, na Capital, e a rua Nova Prata, em Alvorada. Atualmente, a ponte simples permite a passagem de um veículo por vez. Para Amaral, o termo de cooperação é importante para o desenvolvimento da região. "Os municípios precisam se unir para buscar o bem comum e também criar alternativas", destaca. A prefeitura de Alvorada vai desenvolver todos os projetos arquitetônicos e estruturais da ponte e executar todas as etapas da obra. Alvorada faz ligação com Porto Alegre, dividida pelo arroio Feijó. Parte da população, de 195 mil habitantes, trabalha, estuda ou tem negócios na Capital. Por isso, a duplicação, além de melhorar o trânsito, deve ajudar a população que se desloca diariamente.