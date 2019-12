Para suprir necessidade de alunos especiais, Executivo contratará mais monitores educacionais em 2020

As cinco escolas estaduais de Nova Petrópolis contam com monitores educacionais que atendem estudantes com necessidades especiais desde 2018. Os profissionais foram contratados após a celebração de uma parceria entre a secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto e a pasta estadual. A prefeitura de Nova Petrópolis investiu R$ 483.138,91 na contratação de nove monitores em 2018 e 17 profissionais em 2019, que atenderam um total de 30 alunos. Para o ano que vem, está prevista a contratação de mais dois monitores, totalizando 19 profissionais especializados.

Os monitores educacionais atuam nas escolas estaduais 1º de Maio, Padre Amstad, São José, Piá e Padre Werner, atendendo a um número cada vez maior de estudantes que necessitam de acompanhamento especial. Entre os alunos atendidos há casos de autismo infantil, Síndrome de Down, dislexia, deficiência intelectual, entre outros. A contratação dos profissionais foi motivada pela deficiência na prestação do serviço por parte da secretaria estadual de Educação, que oferece somente um professor de Educação Especializada para atender às cinco escolas do município.

Segundo o secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, Ricardo Lawrenz, o aumento de estudantes com necessidades especiais matriculados em escolas demandou uma atitude por parte da prefeitura. "Felizmente, conseguimos oferecer esse atendimento especializado em todas nossas escolas estaduais, o que contribui também para a questão do zoneamento, garantindo que esses alunos possam estudar na escola mais próxima de sua casa com as condições necessárias para seu desenvolvimento", destacou o secretário.