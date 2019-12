Associação divulga resultado final da Oktoberfest

A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) apresentou o resultado final da 32ª edição da Oktober, realizada de 18 a 27 de outubro. A dedicação dos três mil voluntários, da comunidade regional e da organização do evento gerou o resultado financeiro recorde de R$ 3.142.192,42, revertido para 88 entidades de saúde, segurança, educação e infraestrutura do Vale do Paranhana. Com a venda de ingressos e bebidas foi arrecadado R$ 2.134.740,47. O lucro obtido pelas entidades com a comercialização dos lanches e souvenirs resultou em R$ 887.795,61; e neste ano o resultado contou também a doação do cachê pessoal de Alok, de R$ 119.656,34, que será destinada ao Hospital Bom Pastor, de Igrejinha. O repasse da 32ª Oktoberfest de Igrejinha beneficia a segurança pública com R$ 361 mil, distribuídos entre sete instituições; outras 37 entidades de educação receberam um total de R$ 204 mil; e casas de saúde de Três Coroas, Parobé, Taquara, Rolante e Riozinho dividiram R$ 115 mil.