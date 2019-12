Primeiro secretário de Segurança da cidade é empossado

Uma solenidade marcou o início dos trabalhos do primeiro secretário de Segurança Pública de Venâncio Aires. Dário Martins, de amplo conhecimento da área por sua formação e atuação como agente e diretor de penitenciárias, além de já ter ocupado cargos públicos, assumiu a pasta na quinta-feira.

Após a leitura e assinatura do Termo de Posse, Dário Martins, fez seu primeiro pronunciamento como secretário de Segurança Pública. "Vemos diversas opiniões sobre a criação desta pasta, mas tenho certeza de que iremos agregar muito para a cidade. Estou aqui para servir e em conjunto, construirmos uma cidade melhor. Temos inúmeras metas, como a efetivação do cercamento eletrônico, projeto para instalação de videomonitoramento nos distritos, aumentar a acessibilidade aos assentos dos demais órgãos na sala de videomonitoramento, alcançar a construção de uma nova sede para a Polícia Civil, e sempre atuando de forma conjunta com todos os órgãos de segurança de Venâncio e região", afirmou.

Por sua vez, o prefeito Giovane Wickert deu ênfase que a criação da pasta não é perda financeira, mas investimento e acréscimo em uma das maiores demandas dos municípios atualmente. "Quando incluímos no Plano de Governo a criação da secretaria, tínhamos o resultado em mãos de uma pesquisa feita no município em que 94% das pessoas queriam uma secretaria de Segurança Pública. E agora, na implantação, foi avaliado criteriosamente o impacto financeiro disso ao município,", explicou o prefeito.

Dário Martins vinha atuando na Coordenação do Departamento de Trânsito e da Defesa Civil. Ele era secretário-executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Atuou como diretor das casas prisionais Instituto Penal Mariante (IPM), Presídio Estadual de Montenegro, também desempenhou atividades na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, Presídio Central em Porto Alegre, Presídio Regional de Santa Cruz e Presídio Estadual de Pelotas.