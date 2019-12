Município passa a integrar lista internacional de cidades educadoras

O município de Camargo é o quarto a se tornar uma cidade educadora na região Norte do Rio Grande do Sul. A solenidade de certificação ocorreu no auditório municipal da cidade. Além de Camargo, outros três municípios da região também compõem a lista da Associação Internacional de Cidades Educadoras (Aice): Soledade, Marau e Carazinho. Esse movimento é pioneiro e está formando uma rede de cidades educadoras na região com o auxílio do Programa UniverCidade Educadora e do Projeto de Extensão Gestão da Educação da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Camargo, que tem cerca de 3 mil habitantes, é um dos menores da região e da própria lista da Aice a conquistar o título de cidade educadora. A prefeita, Eliani Mesacasa Trentin, agradeceu o recebimento do título e salientou a importância desta conquista para o município, enfatizando a responsabilidade de ser uma cidade educadora. Um conselho, com diversos representantes da sociedade, será criado para auxiliar o município neste novo desafio.

Iniciado no começo dos anos 1990, na cidade de Barcelona, na Espanha, o movimento das cidades educadoras se consolida como uma rede mundial de experiências que acompanham um desejo emergente de reconfiguração das cidades no contexto coetâneo. Com mais de 493 cidades oficialmente vinculadas, sendo 20 delas brasileiras, a Associação Internacional das Cidades Educadoras (Aice) está baseada em uma carta de princípios (carta das cidades educadoras ou carta de Barcelona) que orienta os rumos pactuados em cada cidade, respeitando suas identidades singulares e suas características históricas e culturais.

A carta prevê dentre outros aspectos, a revitalização dos espaços públicos, o foco na formação das crianças e dos jovens, um plano municipal amplo de educação e a democratização dos bens culturais.