Rodoviária passa a contar com novas salas de embarque

O Terminal Rodoviário de Pelotas está ficando, aos poucos, de cara nova. Desde a instalação das salas de embarque mais confortáveis, até detalhes como a realocação de bancos e pinturas, tornam o ambiente mais agradável para clientes e funcionários.

Inaugurado em 1982, o Terminal Rodoviário é referência na região sul. Passam pelo local cerca de 290 mil pessoas por mês. O diretor-presidente da Eterpel, Cláudio Montanelli, explica que um dos diferenciais do terminal de Pelotas é o seu terreno, de quase dez hectares, com 8.340 metros quadrados de área construída. ""Buscamos criar alternativas para que o público que frequenta a rodoviária, tenha mais comodidade durante o período de espera", explica o diretor.

Além de viajantes a lazer, muitos moradores de municípios vizinhos dependem do Terminal para chegar e partir de Pelotas, a fim de resolver as mais diversas questões. A nova sala de embarque do andar térreo, aberta ao público, conta com bancos, climatização, os principais jornais da região disponíveis para leitura, televisão, água filtrada e alguns livros da sala Embarque na Leitura, que fica no segundo piso, e disponibiliza livros de gêneros variados para empréstimo gratuito aos passageiros.

O banheiro feminino passou por reforma recentemente e, ao lado dele, foi instalada uma sala de embarque, aberta, para quem prefere ficar mais próximo dos ônibus e fora do ar-condicionado, onde foram instalados bancos, tomadas para carga em celulares e/ou computadores e uma televisão. Estrutura semelhante será replicada ao lado do banheiro masculino. A ideia é que a obra seja totalmente concluída no primeiro semestre de 2020.