Dell construirá praça em terreno abandonado da cidade

Para celebrar os 20 anos de atuação da Dell Technologies no Brasil, a companhia anunciou uma parceria com a prefeitura de Eldorado do Sul para adoção e revitalização de um terreno abandonado de 3.080 metros quadrados na cidade. O local será transformado em uma praça comunitária para lazer e convivência da população da região. A cerimônia de adoção da praça ocorreu nesta quinta-feira, no terreno da praça Dell 20 Anos (como será chamado o local), localizado na esquina entre as ruas Nova Petrópolis e Bélgica. O evento contou com a presença de Luis Gonçalves, presidente da Dell Technologies no Brasil, além de autoridades como o prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas Gonçalves, e o vice-prefeito, Ricardo Alves Santos. O projeto prevê a construção de um playground e a criação de uma horta comunitária, onde os moradores da região poderão plantar alimentos.