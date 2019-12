Parceria garante tratamento para 300 mulheres da região

Através de parceria entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Caí (Cis-Caí) e a Associação Brasil Sem Grades, a região garantiu recursos no valor de R$ 129.177,15 para compra de implantes anticoncepcionais subcutâneos. O dinheiro é oriundo do imposto de renda pago por empresas parceiras da associação e a ação deverá beneficiar 290 mulheres em situação de vulnerabilidade social do Vale do Caí que não tenham feito outros procedimentos para evitar gravidez indesejada, como a laqueadura.

A verba foi recebida pela Brasil Sem Grades e repassada, através de doação aprovada pela Câmara de Vereadores, ao município de São Sebastião do Caí. A prefeitura, por sua vez, repassou o recurso ao Cis-Caí que já fez a compra dos implantes anticoncepcionais. Além das 290 mulheres que serão beneficiadas na região, outras 75 poderão ser abrangidas em Caxias do Sul. "Foi feito pela Brasil Sem Grades levantamento de mulheres em situação de risco social nos municípios do Vale do Caí. Caxias foi incluído por ser o município com maior número de empresas doadoras para a associação", explica o assessor jurídico da prefeitura caiense, Júnior Fernando Dutra.

A entrega dos implantes anticoncepcionais a prefeitos e secretários municipais de Saúde ocorrerá na segunda-feira, às 16h45min, na sede Ministério Público de São Sebastião do Caí, localizada na rua São Lourenço, nº 1120, Bairro Centro. A lista das mulheres beneficiadas inclui 112 de Montenegro, 65 de Portão, 25 de Bom Princípio, 25 de Feliz e 23 de Capela de Santana. Outras 75 mulheres de Caxias do Sul também serão contempladas.