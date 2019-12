Hospital Bom Pastor se credencia para projetos voltados às pessoas com deficiência

Conforme publicação no Diário Oficial da União, o Hospital Bom Pastor (HBP), de Igrejinha, conquistou o credenciamento no Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD). Foram credenciadas 42 entidades de todo o país. O Pronas foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos que atuam no campo da pessoa com deficiência. O credenciamento foi conquistado após envio de um projeto relatando a experiência do HBP com o Centro Odontológico para Pessoas com Deficiência, que atende 89 municípios do RS, além da apresentação do projeto Para Todos, que contempla a ampliação física e de serviços do HBP, voltado exclusivamente ao atendimentos de pessoas com deficiência. Uma vez credenciado no programa, o HBP poderá submeter até três projetos a cada exercício fiscal. Se aprovados, a instituição pode captar os recursos com pessoas físicas ou jurídicas.