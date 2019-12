A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) - projeto de ressocialização do Pacto Pelotas pela Paz - e o governo do Estado assinaram um termo de intenções, instrumento que formaliza o compromisso de cooperação entre as partes e possibilita que novos desdobramentos aconteçam para o funcionamento da Apac na cidade. A prefeita Paula Mascarenhas ressaltou ao governador Eduardo Leite e às demais autoridades presentes

Município abrirá centro voltado para a ressocialização de detentos - Jornal Cidades