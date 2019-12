Plano de Mobilidade Urbana quer priorizar políticas para pedestres

Favorecer deslocamentos não motorizados, converter o pedestre em protagonista e tornar o transporte público o principal meio de mobilidade na cidade são algumas das prioridades elencadas na revisão aprovada do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, apreciado na Câmara dos Vereadores. A proposição do Executivo resultou de um estudo elaborado pela área técnica da prefeitura e por conselheiros do Conselho da Cidade de Novo Hamburgo (Concidade) durante um ano, período no qual foram realizados levantamentos e audiências públicas.

Conforme a proposta, o plano será um instrumento de planejamento e de gestão da Política Municipal de Mobilidade Urbana para os próximos 10 anos, devendo ser revisto periodicamente, tendo por finalidade orientar as ações no que se refere aos modos, serviços e infraestruturas viária e de transporte. Estão também entre os objetivos favorecer e valorizar o uso de outros modais de deslocamento ativo; regular a circulação de veículos motorizados e melhorar a segurança viária.

Para a concretização dessas metas, serão adotadas as seguintes estratégias: melhoria do planejamento urbano; valorização do pedestre e do transporte cicloviário; valorização e eficiência do transporte público; reorganização do sistema de transporte motorizado privado; gestão da mobilidade urbana; e implementação de medidas de intervenção urbanística, ambiental, paisagística, econômica e social, visando à melhoria da mobilidade em Novo Hamburgo.

Por meio da proposta, deverão ser estabelecidos padrões para o desenho das calçadas, garantindo a adequação dos passeios públicos e meios-fios à acessibilidade universal, na implantação de loteamentos e novos empreendimentos; além de fomento das centralidades de bairros promovendo o comércio em zonas residenciais. As ações que visam à melhoria do deslocamento e segurança de pedestres incluem a transformação do Centro em Zona 30, onde os veículos deverão trafegar com uma velocidade máxima de 30 km/h; adoção de rotas estratégicas e estruturais que irão abranger e conectar os principais serviços oferecidos no Centro, proporcionando uma rede de trânsito nas calçadas.

Os ciclistas também serão contemplados com medidas para incentivar o uso do meio de transporte. Entre as ações está o desenvolvimento de sistema de uso de bicicletas públicas na cidade.