Formatura credencia salva-vidas para a Operação Verão

O município de Tramandaí sediou o evento de formatura dos salva-vidas temporários, que atuarão no verão em todo o litoral do Rio Grande do Sul. O evento foi realizado na beira-mar e também serviu para inaugurar oficialmente a nova sede administrativa do 9º Batalhão de Bombeiros Militar. A unidade servirá como base avançada de apoio à Operação Verão.

A cerimônia foi prestigiada por autoridades e familiares dos formandos e contou as presenças do vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior e do prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto. "Eu fico lisonjeado em estarmos aqui prestando a nossa homenagem, rendendo em nome do nosso município de Tramandaí, aos homens e mulheres que estão aqui fazendo a garantia da segurança e salvamento de nossos moradores e veranistas. Tramandaí sai de 51 mil habitantes para 250, 300 mil habitantes no verão. Nós sabemos da importância da Operação Verão e esperamos ter uma temporada tranquila em todo o nosso litoral", destacou Gauto.

Ranolfo, em seu discurso, destacou a importância da operação e saudou os formandos. "É um prazer e uma satisfação muito grande voltar a Tramandaí. Meu abraço fraterno, meu respeito e reconhecimento a esta importante instituição que é o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Aproveito também, em nome do governador Eduardo Leite, para saudar toda a comunidade do município e aqueles que buscam Tramandaí na época de veraneio", destacou o vice-governador.

Com a formatura, os salva-vidas serão distribuídos em pontos do Litoral Norte e da região sul do Estado. A operação deve ser concluída em março.