Nova Unidade de Saúde é inaugurada no bairro Operário

A comunidade do bairro Operário recebeu a sua Unidade de Saúde da Família (USF). Localizada na Rua San Marino, o prédio abriga além de consultório de acolhimento, dois consultórios ginecológicos, três consultórios para atendimento, consultório odontológico, área para vacinas, entre outras repartições em uma área construída de 469 metros quadrados. A estimativa para a unidade, que funcionará das 8h às 17h, é de cinco mil atendimentos mensais, entre consultas e procedimentos ambulatoriais.

O investimento total na obra é de R$ 932.337,15, com repasse do Ministério da Saúde de R$ 512 mil e contrapartida da prefeitura de R$ 420.337,17. A prefeita Fátima Daudt destacou a importância do trabalho de acolhimento ao paciente que chega em busca de atendimento. "Nossa cidade segue um caminho inverso ao de outros municípios que fecham leitos e unidades de saúde.", disse a prefeita ao relacionar, ainda, outros investimentos na área realizados recentemente.

De acordo com o secretário de Saúde, Naasom Luciano, a partir de agora o atendimento da comunidade do bairro Guarani ficará mais "desafogado" já que havia uma sobrecarga para os dois bairros. "Além de valorizarmos os moradores do Operário com um espaço para eles", acrescenta