Degustação apresenta vinhos dos Altos Montes

Neste sábado, as vinícolas dos Altos Montes realizam a Prova dos Dez, uma degustação de vinhos finos da região, com enólogo especializado. No evento, que ocorre mensalmente, são apresentados um vinho de cada uma das dez vinícolas associadas a Altos Montes. A próxima edição acontece das 10h às 12h, na Escola de Gastronomia da UCS (Av. Vindima, 1000 - Flores da Cunha). Reconhecida pelo registro de Indicação de Procedência dos Altos Montes, a região é responsável por rótulos premiados em todo o mundo. As características geográficas, como altitude de até 800 metros acima do mar - combinada com o solo rochoso e úmido, entregam vinhos exclusivos e uma grande variedade de sabores. A região dos Altos Montes é localizada entre os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua e desde 2002 faz parte do roteiro enoturístico da Serra Gaúcha. Ingressos e mais informações podem ser obtidos no site www.vinhosdosaltosmontes.com.br.