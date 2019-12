Município apresenta crescimento de 2,1% no nível de atividades

Setor industrial da cidade contribui com 26,5% de todo o PIB do Estado /CLAITON DORNELLES/ARQUIVO/JC

São Leopoldo apresentou um crescimento de 2,1% no nível de atividades durante o terceiro trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. Os números foram divulgados durante a exibição do Boletim Socioeconômico Trimestral da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia (Acist-SL). Os pilares que possibilitaram essa expansão, entre outros fatores, estão ligados à arrecadação municipal, à geração de empregos formais e às exportações feitas pelo município.

Em sua sexta edição, o boletim mostrou que até o mês de setembro, estima-se que em São Leopoldo 61.256 pessoas estavam formalmente empregadas. Segundos os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a setembro de 2019, o município apresentou um saldo de 1.392 empregos formais, o primeiro no ranking entre Novo Hamburgo, Canoas e Gravataí, cidades que apresentam condições similares de número de habitantes e que são localizadas na Região Metropolitana.

Além disso, no terceiro trimestre o setor de exportação leopoldense representou 2,2%, do total exportado pelo Rio Grande do Sul, tendo o maior crescimento entre os municípios comparados, frente ao mesmo período de 2018, com 2,1%. O Produto Interno Bruto (PIB) de São Leopoldo tem nos serviços o seu principal componente, com 56,5% e, de acordo com os dados do boletim, a indústria do município contribui com 26,5% do PIB gaúcho, sendo superior a participação da indústria do Estado.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Rafael Souza, aponta que esses resultados fazem parte de um conjunto de ações do poder público e das entidades empresariais do município. "Atração de novas empresas, diálogo e aproximação do poder público com as já existentes, políticas de incentivo, tudo isso são iniciativas que fomentam a geração de empregos", ressalta.