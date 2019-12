Centro cirúrgico do Hospital Vera Cruz entra em operação

Em 2017, Executivo e Legislativo de Vera Cruz se uniram para melhorar as condições do Hospital Vera Cruz (HCV). Na oportunidade foi anunciada a construção de um novo centro cirúrgico no HVC, e uma das duas salas do bloco entrou em funcionamento em dezembro. Ao todo, foram realizadas seis cirurgias plásticas.

Conforme a presidente da Fundação Dr. Jacob Blész, mantenedora do HVC, Clair Tornquist, neste primeiro momento estão sendo feitos pacotes para procedimentos particulares. "O hospital é o mais acessível da região em termos financeiros. O funcionamento do bloco vai aquecer a economia do hospital", projeta a presidente, que disponibiliza o bloco para agendamentos de serviços pelos profissionais. A obra tem área total de 420 metros quadrados. Conforme Clair, os médicos que conheceram o espaço elogiaram a qualidade dos equipamentos e a amplitude dos ambientes. "O HVC possui salas amplas e com aparelhos de ponta para realizar com segurança serviços de médio porte, inclusive com equipamentos novos e modernos, como o aparelho para vídeo cirurgia", salienta a presidente.

A presidente calcula que o HVC ainda necessite de R$ 160 mil para a elaboração de um projeto arquitetônico para todo o hospital, o que é uma nova exigência, além da climatização da segunda sala do bloco cirúrgico. Parte dos valores utilizados para a construção vieram de emendas parlamentares e ajuda de entidades locais. Dessa forma, a casa de saúde poderá se habilitar para ser referência em uma área específica, como ocorre com os demais hospitais. A segunda sala deve passar a funcionar em breve para atender a mais solicitações na cidade.