Município passa a contar com delegacia especializada da mulher

Nova sede é a 23ª instalada no Rio Grande do Sul; valores do estacionamento rotativo irão cobrir os custos /RODRIGO MACHADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de São Leopoldo já está em operação, após a inauguração no início desta semana. A cerimônia foi marcada por muita emoção e agradecimento à mobilização do município para esta conquista. Além da Deam, foi aberta oficialmente a nova sede da 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, localizada no 2º andar do mesmo prédio, na rua São Paulo, no Centro.

O local onde a delegacia está instalada foi alugado pela prefeitura de São Leopoldo, pelo valor de R$ 15 mil por mês. O valor será viabilizado através do Fundo de Segurança Pública, gerado pela arrecadação de recursos do estacionamento rotativo no município. Até o final de 2020, serão investidos

R$ 281 mil para despesas no novo local.

O prefeito Ary Vanazzi relembrou a trajetória das mulheres para a conquista de uma Deam no município. "Esta delegacia tem uma história de luta e a consolidação dela é um momento muito especial para nossa cidade. Esse momento mostra que as nossas mulheres contam com mais um elemento qualificado para o enfrentamento a violência", afirma Vanazzi. A chefe de Polícia do Estado, delegada Nadine Anflor, ressaltou a importância do trabalho integrado entre Estado, município e Polícia Civil. "Este é um exemplo de que juntando forças, com o trabalho integrado, é possível abrir novas portas e começar um novo dia para essas mulheres vítimas de violência." Essa é a 23ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher instalada no Rio Grande do Sul.

Em seu discurso, a delegada titular da Deam, Michele Arigony, ressaltou que o trabalho será sério e incansável, tanto na repressão quanto na prevenção da violência contra a mulher. "Eu sei das dificuldades das vítimas em denunciar seus agressores e até em se reconhecerem como vítimas. É por isso que eu me comprometo a dar um atendimento diferenciado, em acolhê-las e garantir esse atendimento qualificado", disse.

Michele aproveitou o momento para parabenizar a rede de proteção do município por não ter desistido da luta. "É um dia muito especial, um marco para a cidade de São Leopoldo, e eu me orgulho de fazer parte deste momento. Aproveito para parabenizar a rede de proteção do município e todas as mulheres que não desistiram desta luta", finalizou, ao indicar que espera aumento dos registros de ocorrências com a nova delegacia na cidade.